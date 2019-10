Ema Klabin é tema de mostra na Capital

Vinícius Castelli



22/10/2019 | 07:50



Colecionadora e mecenas, Ema Klabin (1907-1994) é tema de mostra que pode ser visitada até dia 15 de dezembro no museu que leva seu nome, em São Paulo. Com curadoria assinada de Paulo de Freitas Costa, a exposição Retratos de Ema Klabin apresenta ao público obras, todas feitas entre o fim dos anos 1940 e início da década seguinte.

Quem for à Fundação Ema Klabin poderá ver diferentes expressões artísticas. Uma delas é a série de fotografias assinada por Gregori Warchavchik, de 1940. Outra é uma pintura a óleo de 1949 assinada por Arthur Kaufmann. Há também uma escultura de Bella Karawaewa Prado, de 1954. <EM>

“Após a morte de seu pai Hessel, em 1946, Ema Klabin deixou de ser a irmã do meio que cuidava do pai e, aos 40 anos de idade, transformou-se em uma mulher independente, de personalidade e atitude. É justamente nesse momento que Ema começa a formular uma nova persona pública para si, que manteria até o fim da vida: a empresária e mecenas, colecionadora e viajante incansável, de espírito livre e altivo”, explica o curador.

Costa ressalta, no caso das fotografias, a forma despojada em que Emma se apresenta, com roupas, penteado simples e sem uso de joia ou adereço, com destaque para sua expressão facial e seu olhar, pensativo e distante. Outra curiosidade que o curador destaca é entre a retratada e os artistas. Todos fizerem parte dos movimentos migratórios da época. Ela era filha de lituanos. Kaufmann era judeu alemão. Expulso pelo nazismo, foi se estabelecer nos Estados Unidos. Tanto Warchavchick quanto Bella eram da Ucrânia.<TL>VC



Retratos de Ema Klabin – Exposição. Na Fundação Ema Klabin – Rua Portugal, 43, em São Paulo. Tel: 3897-3232. Até dia 15 de dezembro. Sábados, domingos e feriados: entrada franca. De quarta a sexta: R$ 10.