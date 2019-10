Angelina Jolie fala sobre altos e baixos dos últimos anos e revela: - Minha força vem dos meus filhos

21/10/2019 | 17:10



Angelina Jolie está atualmente em cartaz com Malévola 2. E para promover o longa, a atriz tem dado algumas entrevistas para falar sobre o retorno ao papel e, inegavelmente, ela tem explicado que passou por um momento difícil em sua vida, que retrata justamente o fim de seu casamento com Brad Pitt.

Ao The Sun, a beldade disse o seguinte:

- Os últimos anos não têm sido os mais fáceis. Eu tive meus altos e baixos. Não me senti muito forte. Então, há algo, quando você não está se sentindo muito forte, em que você se força e eu estou muito agradecida por ter tido a oportunidade de interpretar esses tipos de personagens que tira toda a sua força e me lembra que eu posso ser forte. Então eu estou um pouquinho mais forte.

Em relação aos seus filhos, Angie ainda continua:

- Todos nós estivemos um pouco confinados. Todos nós temos nossos períodos difíceis. Muito parecido com a minha personagem no filme, a minha força vem dos meus filhos. Eu não trabalhei, as crianças precisavam de mim em casa. Todo mundo que é pai sabe que há uma força em você que cresce quando você apenas tem que sobreviver a qualquer coisa por eles e você tem que fazê-los passar por qualquer coisa.

Muito linda, né?