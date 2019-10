Wanessa Camargo briga com esposa de Luciano Camargo em bastidores de show, diz colunista

21/10/2019 | 16:11



A família Camargo é marcada por muito talento, mas também por muita polêmica, e dessa vez não seria diferente!

De acordo com o colunista Leo Dias, Wanessa Camargo se desentendeu com Flávia Camargo, esposa de seu tio, Luciano, durante os bastidores do show da turnê Amigos em São Paulo, no dia 7 de setembro.

A discussão aconteceu no camarim do cantor e, de acordo com fontes próximas à família, foi iniciada por Wanessa dizendo para Flávia coisas como:

Quem deveria estar aqui acompanhando esse show era a minha mãe, se referindo à Zilu Camargo, e Odeio vocês. A esposa de Luciano precisou expulsar a cantora do camarim e teria, logo após a briga, dado unfollow em Wanessa no Instagram.

Apesar da cantora negar que elas tenham se desentendido, o músico estaria bem chateado com a sobrinha, já que ela não é próxima de sua esposa e está a favor de seu filho, Wesley Camargo, na briga judicial entre ele e o pai por difamação. Eita!