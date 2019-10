Eita! Miley Cyrus manda indireta para ex-marido, Liam Hemsworth: Achava que todos os homens eram maus

21/10/2019 | 16:11



Mmesmo após o rompimento, as polêmicas entre esses dois continuam. No último domingo, dia 20, a cantora fez uma live em seu perfil oficial do Instagram junto com o novo namorado, Cody Simpson. Desde que os dois músicos se assumiram, eles não se desgrudam mais. Na transmissão, os pombinhos fizeram várias declarações de amor um para o outro e a loira aproveitou para mandar uma indireta daquelas para o ex-marido.

Dando um recado para os fãs que estão à procura de um novo amor, a atriz falou:

Tem caras legais por aí, gente, não desistam! Você não precisa ser gay, existem pessoas legais com pênis por aí, vocês só precisam achá-los, disse ela arrancando algumas risadas do australiano. A diva ainda continuou:

Você precisa achar um pênis que não seja um c***o, sabe? Sempre pensei que eu precisava ser gay, porque achava que todos os caras eram do mal, mas não é verdade. Existem pessoas legais por aí que, por acaso, têm um pênis. Eu só conheci um em toda a minha vida, e ele está nessa live, revelou ela se referindo ao novo boy.

Ainda no vídeo, o casal, que se assumiu desde o começo de outubro deste ano, confessou não só terem feito tatuagens iguais, mas que compraram também carros idênticos!

Compramos Telas iguais! O meu está sujo porque está no pátio enquanto o dele está na garagem, brincou ela. Será que os dois podem também estar morando juntos?

Cody, em entrevista concedida à People, também durante ao último final de semana, abriu o coração ao falar da namorada:

Estou muito feliz. Somos muito, muito felizes. Ela é criativa e apaixonada pelo que faz, e eu sou muito parecido com ela, nesse sentido. É por isso que nos damos tão bem. Nós nos divertimos e isso é a coisa mais importante em um relacionamento, sabe?, contou. Que fofos, né?

Miley posa de calcinha e questiona: Essas selfies ainda estão na moda?

Com novo clique postado nas redes sociais nesta segunda-feira, dia 20, a atriz surpreendeu a todos com foto de calcinha em seu banheiro! A foto já tem mais de 2 milhões de likes e está dando o que falar! Na legenda, a cantora brincou e escreveu:

Essas selfies ainda estão na moda?

E ela tem muita atitude, né? Mas, mesmo assim, os fãs não deixaram de comentar e demonstrar preocupação quanto a magreza da cantora e alguns até questionam nos comentários:

Você está doente?