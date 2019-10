Neymar posa solitário e deixa suposta indireta: Poderia ser eu e você, mas você não colabora

21/10/2019 | 16:10



No último domingo, dia 20, Neymar usou as redes sociais para compartilhar que estava com seus amigos na França. Bem blogueirinho, o atleta divulgou duas publicações em sua conta oficial do Instagram. Em uma delas, o jogador aparecia posando ao lado dos parças, dentre eles Kevin Trapp, Thiago Silva e Marquinhos. Mas foi a outra foto que chamou a atenção de seus seguidores...

Na fotografia em que o craque do Saint Germain aparece posando sozinho ao lado da Torre Eiffel, Neymar escreveu o seguinte nos Stories:

Poderia ser eu e você na foto, mas você não colabora.

Vale lembrar que Kevin Trapp, goleiro alemão que joga atualmente pelo time Eintracht Frankfurt, é casado com a modelo Izabel Goulart, grande amiga da ex-namorada de Neymar, Bruna Marquezine.

Em 2018, inclusive, Neymar esteve na mesma Torre Eiffel ao lado de Bruna Marquezine. Será que bateu saudade?