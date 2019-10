20 carros para família mais baratos que o Hyundai Santa Fe

Leo Alves



21/10/2019 | 19:18

A nova geração do Hyundai Santa Fe foi lançada há pouco tempo no Brasil. Disponível por R$ 297.900, o SUV aposta em tecnologia, no motor de seis cilindros em V e no espaço de seus sete lugares. Porém, o preço próximo aos R$ 300 mil aproxima o coreano de modelos mais caros, como os SUVs da Mercedes-Benz e da Volvo.

Porém, por ter lugares para sete ocupantes, o Garagem360 fez uma busca no site Webmotors para listar quais modelos nessa configuração são mais baratos que o SUV da Hyundai.

20 carros familiares usados

Foto: Divulgação Chevrolet Spin Activ7 2018/2019 - R$ 78.890 Foto: Divulgação Chevrolet Spin Activ7 2018/2019 - R$ 78.890 Foto: Divulgação Chevrolet Suburban 5.3 LTZ V8 4x4 2012/2013 - R$ 265.900 Foto: Divulgação Chevrolet Suburban 5.3 LTZ V8 4x4 2012/2013 - R$ 265.900 Foto: Divulgação Chevrolet Trailblazer 2.8 Diesel LTZ 2018/2019 - R$ 187.990 Foto: Divulgação Chevrolet Trailblazer 2.8 Diesel LTZ 2018/2019 - R$ 187.990 Foto: Divulgação Chrysler Town and Country 3.6 V6 2011/2012 - R$ 69 mil Foto: Divulgação Chrysler Town and Country 3.6 V6 2011/2012 - R$ 69 mil Foto: Divulgação Citroën C4 Grand Picasso THP 2015/2016 - R$ 95.800 Foto: Divulgação Citroën C4 Grand Picasso THP 2015/2016 - R$ 95.800 Foto: Divulgação Dodge Durango 3.6 4x4 V6 2015 - R$ 144 mil Foto: Divulgação Dodge Durango 3.6 4x4 V6 2015 - R$ 144 mil Foto: Divulgação Dodge Journey 3.6 V6 RT 2015/2016 - R$ 101.900 Foto: Divulgação Dodge Journey 3.6 V6 RT 2015/2016 - R$ 101.900 Foto: Divulgação Fiat Freemont 2.4 Precision 2014/2015 - R$ 78.900 Foto: Divulgação Fiat Freemont 2.4 Precision 2014/2015 - R$ 78.900 Foto: Divulgação Hyundai Santa Fé 3.3 V6 2018/2019 - R$ 145 mil: por coincidência, é possível comprar um modelo da geração anterior do SUV Foto: Divulgação Hyundai Santa Fé 3.3 V6 2018/2019 - R$ 145 mil: por coincidência, é possível comprar um modelo da geração anterior do SUV Foto: Divulgação Kia Carnival 3.3 V6 EX 2018/2019 - R$ 270.990 Foto: Divulgação Kia Carnival 3.3 V6 EX 2018/2019 - R$ 270.990 Foto: Divulgação Kia Sorento 3.5 V6 EX 2018/2019 - R$ 179.990 Foto: Divulgação Kia Sorento 3.5 V6 EX 2018/2019 - R$ 179.990 Foto: Divulgação Lifan X80 2.0 Turbo 2018/2019 - R$ 99.800 Foto: Divulgação Lifan X80 2.0 Turbo 2018/2019 - R$ 99.800 Foto: Divulgação Mitsubishi Outlander 3.0 V6 GT 4x4 2017/2018 - R$ 141.900 Foto: Divulgação Mitsubishi Outlander 3.0 V6 GT 4x4 2017/2018 - R$ 141.900 Foto: Divulgação Mitsubishi Pajero Dakar 3.5 V6 4x4 2014/2015 - R$ 84.890 Foto: Divulgação Mitsubishi Pajero Dakar 3.5 V6 4x4 2014/2015 - R$ 84.890 Foto: Divulgação Mitsubishi Pajero Full 3.2 HPE 4x4 Diesel 2018/2019 - R$ 227.490 Foto: Divulgação Mitsubishi Pajero Full 3.2 HPE 4x4 Diesel 2018/2019 - R$ 227.490 Foto: Divulgação Nissan Grand Livina 1.8 SL AT 2012/2013 - R$ 32.900 Foto: Divulgação Nissan Grand Livina 1.8 SL AT 2012/2013 - R$ 32.900 Foto: Divulgação Peugeot 5008 1.6 THP Griffe 2018/2019 - R$ 149.900 Foto: Divulgação Peugeot 5008 1.6 THP Griffe 2018/2019 - R$ 149.900 Foto: Divulgação Renault Grand Scénic 2.0 Dynamique 2008 - R$ 27.900 Foto: Divulgação Renault Grand Scénic 2.0 Dynamique 2008 - R$ 27.900 Foto: Divulgação Toyota SW4 2.7 SR 4x2 2017 - R$ 147.900 Foto: Divulgação Toyota SW4 2.7 SR 4x2 2017 - R$ 147.900 Foto: Divulgação Volkswagen Tiguan Allspace 350 TSI R-Line 2018/2019 - R$ 188.490 Foto: Divulgação Volkswagen Tiguan Allspace 350 TSI R-Line 2018/2019 - R$ 188.490