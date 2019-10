Parque da Universal na China terá 7 áreas temáticas

Redação



O Universal Beijing Resort antecipou alguns detalhes a respeito do parque temático Universal Studios Beijing, que será inaugurado na China em 2021. Ao todo, o complexo terá sete áreas temáticas e imersivas. Além delas, abrangerá o complexo de entretenimento Universal CityWalk Beijing e dois hotéis resorts.

Parque da Universal na China

Anunciado em 2014, o resort da Universal na China ficará no Tongzhou District, em Pequim. Ele irá ocupar cerca de 169 hectares (aproximadamente 420 acres) em um terreno de 400 hectares (1 mil acres).

Segundo a Universal, cada área do parque terá um mix de atrações temáticas, shows, lojas e restaurantes. Elas incluem: Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Transformers: Metrobase, Minion Land, The Wizarding World of Harry Potter, Jurassic World Isla Nublar, Hollywood e WaterWorld.

Abaixo, confira alguns detalhes de algumas delas.

Kung Fu Panda Land of Awesomeness

O espaço vai dar vida à série de animação cinematográfica Kung Fu Panda, que conta as aventuras de Po, o corajoso panda, em sua busca para se tornar um mestre do Kung Fu. A experiência indoor ficará situada na “Legendary China” e deve se transformar na primeira área de parque temático no mundo criada com o tema da animação.

A ideia é entusiasmar os visitantes com as numerosas locações de temática chinesa apresentadas por meio do ambiente, incluindo muitos dos mais amados ícones da franquia, como Jade Palace, Panda Village, e Peach Tree of Heavenly Wisdom.

Com arquitetura chinesa, decoração festiva, comida deliciosa e performances cativantes, esta experiência promete transportar os visitantes da Universal para dentro da majestade e grandiosidade do filme.

Transformers: Metrobase

Baseada na franquia da Hasbro, esta será a primeira área de parque temático no mundo dedicada aos Transformers. Uma história expandida foi especialmente desenvolvida para o personagem Metrobase, que é um Titan, um robô do tamanho de uma cidade.

Junto a cientistas chineses, Metrobase escolheu este local rico em Energon, próximo de Pequim, para servir como N.E.S.T. Beijing headquarters – uma zona supersecreta e tecnologicamente avançada, onde uma aliança entre humanos e Autobots se desenvolveu para proteger a Terra.

A área vai usararquitetura Cybertronian e tecnologia avançada para criar uma experiência imersiva que traz “agentes visitantes” para o mundo dos Transformers.

Minion Land

Inspirada na franquia da Illumination Entertainment, Despicable Me, Minion Land será um mundo com a vivacidade dos personagens e cenas dos filmes da saga “Meu Malvado Favorito”.

É um lugar onde crianças e adultos poderão assistir a novos shows fascinantes, encontrar seus personagens favoritos e curtir a interação com os Minions em todos os lugares que eles forem.

The Wizarding World of Harry Potter

Com a abertura do Universal Beijing Resort, os fãs chineses terão a oportunidade de celebrar a magia do Wizarding World quando eles entrarem em “The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade”, uma experiência premiada que apresenta múltiplas atrações revolucionárias, lojas, restaurantes, entretenimento e mais.

Dos tetos cobertos por neve e ruas de pedra até os toques especiais que caracterizam o visual caprichado e a sensação do lugar, esta área irá transportar os visitantes de todas as idades aos mesmos locais que eles leram nos livros ou viram nas telonas.

Jurassic World Isla Nublar

Visitantes de todas as idades vão poder explorar a Isla Nublar, uma ilha de maravilhas e emoções onde dinossauros vagueiam pela Terra novamente. O Universal Beijing Resort pegou a essência desta lendária franquia cinematográfica e criou um destino para o público vivenciar atrações e aventuras.

