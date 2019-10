Trailer da terceira temporada de The Crown mostra início de romance entre príncipe Charles e Camilla Parker-Bowles

21/10/2019 | 15:11



The Crown está prestes a ganhar uma terceira temporada! A série, que conta a história da Rainha Elizabeth II, está prevista para estrear na Netflix no dia 17 de novembro, e só pelo trailer já podemos ver que a monarca estará lidando com assuntos cada vez mais sérios, conforme envelhece e observa o Reino Unido passar por importantes mudanças.

Para mostrar a passagem de tempo, a partir dessa temporada os personagens históricos serão interpretados por outros atores. Olivia Colman viverá Elizabeth, enquanto Helena Bonham Carter será a irmã da Rainha, Margaret. Já Tobias Menzies interpretará príncipe Philip, enquanto Josh O'Connor dará vida a Charles.

E, enquanto nas temporadas iniciais da série vimos mais sobre a relação de Charles com o pai na infância, agora veremos o início da vida adulta do herdeiro do trono britânico e seus conflitos com a Rainha, enquanto questiona seus deveres como futuro monarca. E aí vem a surpresa: em uma das cenas, em que Charles aparece falando sobre sua família, é possível vê-lo olhando no espelho para ninguém mais, ninguém menos, que Camilla Parker-Bowles! Não esperávamos por essa, né?

Para quem não lembra, Charles e Camilla se conhecem desde jovens, e inclusive tiveram um affair enquanto o príncipe ainda era casado com a princesa Diana. Após a morte de Lady Di, ele se casou oficialmente com Camilla, que hoje em dia é conhecida pelo título de Duquesa da Cornualha. Na série, ela será vivida pela atriz Emerald Fennell. Já Diana, que só ganhará uma importância maior na quarta temporada, será vivida por Emma Corrin. Já estamos ansiosos para assistir, né?