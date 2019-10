21/10/2019 | 15:11



Marília Mendonça decidiu compartilhar com seus fãs e seguidores do Instagram no último domingo, dia 20, um vídeo mostrando como anda atualmente o seu pé. Lembrando que a cantora está grávida de seu primeiro filho, Leo, com o namorado, Murilo Huff, e brincou:

Acho que estou usando 40! 30 horas para calçar uma bota.

Além disso, a sertaneja mostrou também uma outra parte de seu corpo, desta vez o seu umbigo e comentou:

Léo saindo pelo umbigo!

Ninguém disse que seria fácil a gravidez, né?