Silvio Santos desmente Jorge Kajuru: - Não tive nada com a Hebe Camargo, ela não era o meu tipo

21/10/2019 | 15:10



Durante o Programa Silvio Santos do último domingo, dia 20, o apresentador convidou Jorge Kajuru para participar do Jogo das Três Pistas. Ao final do quadro, ao se despedir do senador, o veterano da televisão logo mandou um recado para o amigo, negando uma informação que ele havia dado:

- Não tive nada com a Hebe Camargo, nunca! E tô te avisando. A Hebe não era o meu tipo, diz Silvio.

Kajuru, não acreditando, ainda dispara:

- Você vai me enterrar primeiro. Quando eu chegar lá [apontou para o céu] eu pergunto pra ela e de lá eu mando a resposta.

Por fim, Silvio novamente diz:

- Não adianta, ela não era o meu tipo. Nunca foi o meu tipo.

Segundo informações da revista Veja, recentemente Patricia Abravanel, filha de Silvio, havia dito no programa do SBT que Kajuru fez essa afirmação, indicando que Silvio e Hebe haviam tido um affair no passado:

- Sabia que esses dias saiu a notícia sobre você e Hebe Camargo? Aquele Kajuru lá, sabem quem é, falou que você saiu com a Hebe Camargo, mas eu sei que é mentira. [Ele disse] que já rolou uns beijinhos com a Hebe. Antes da minha mãe, tá, galera? Bem antes!

Na ocasião, como resposta, Silvio disse:

- Ah, mas a Hebe Camargo já é há muito tempo, há muito anos. Eu era mocinho, eu tinha 16 anos, ela tinha 15.