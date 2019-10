CineMaterna oferece cortesias para ‘Malévola’

Miriam Gimenes



22/10/2019 | 07:13



As cinco primeiras mães, (ou pais) que quiserem desfrutar com seus bebês de até 18 meses hoje do Projeto CineMaterna, no Shopping Metrópole (Praça Samuel Sabatini, 200), em São Bernardo, ganharão cortesia para assistir ao filme Malévola – A Dona do Mal. A ação vale para a sessão das 14h.

No longa, que acaba de estrear nas telas de cinema, Malévola e sua afilhada Aurora começam a questionar os complexos laços familiares que as prendem à medida em que são puxadas em direções diferentes por casamentos, aliados inesperados e novas forças sombrias em jogo. Com atuação de Angelina Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiffer, o filme é uma sequência do sucesso de bilheteria global de 2014.