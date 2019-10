Mostra exalta mulheres em tratamento

Miriam Gimenes



22/10/2019 | 07:12



Receber o diagnóstico de câncer de mama não é nada fácil. Passado o choque inicial, no entanto, é possível que a mulher se redescubra, e passe a se sentir bela, mesmo durante a tempestade. Foi com este intuito que o fotógrafo Márcio Scavone registrou 14 pacientes em tratamento, que compõem a exposição Artemisa, em cartaz no lobby Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073), em São Paulo, até o fim do mês. A curadoria é do crítico de arte Paulo Klein e a entrada é gratuita.

Uma vez registradas as fotos, foi a vez de a artista Sandra Martinelli colocar seu ‘dedo’ no trabalho. Para tanto, ela pesquisou e relacionou as histórias das pessoas – 13 mulheres e um homem (a doença também os acomete, com menor frequência) –, à paleta de cores do fotógrafo e espécies botânicas com propriedades medicinais para criar uma intervenção artística, com tinta a óleo, sobre as imagens impressas.

O projeto Artemisa foi idealizado por Igor Cayres, mestre em gestão cultural e artística e filho da produtora cultural e antropóloga Beth Cayres, criadora do Panorama Percussivo Mundial (PercPan), que faleceu de câncer em abril. “A proposta é criar um espaço de conscientização da prevenção por meio de um projeto artístico”, explica Igor.

“Criamos um cenário para acolher e valorizar as mulheres em tratamento de câncer de mama. Foram diversos perfis, idades e estágios de tratamento e cada uma emprestou sua força, beleza e história para ajudar na conscientização da população da importância de realizar os exames preventivos”, completa.

Márcio Scavone destaca a entrega dos modelos ao trabalho. “Sempre achei que uma das obrigações do retratista é mostrar o que o retratado quer esconder. De repente, no meio desses retratos, percebi que elas e ele não tinham nada a esconder. Ao contrário. Querem mostrar tudo,”