Joice estuda acionar filhos de Bolsonaro na Justiça e em Conselho de Ética

21/10/2019 | 14:53



A ex-líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que pretende acionar na Justiça o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) caso estes "não cessem" os ataques contra ela nas redes sociais.

Desde quando foi destituída da liderança do governo no Congresso, Joice vem acusando o governo e os filhos do presidente de usarem uma "milícia digital" para atacar desafetos políticos e a oposição.

"Os ataques são por orientação dos ''filhotes''. Eles têm o mesmo modus operandi de sempre. Criam memes e vídeos apócrifos e espalham nos grupos e páginas. Alguns perfis são fakes. Há assessores envolvidos", afirmou, na noite deste domingo, dia 20.

Ao ser questionada sobre quem são esses assessores e por quem eles são pagos, a deputada disse que não iria "passar essa informação agora", mas insistiu que pretende manter o embate com Carlos e Eduardo na internet caso as provocações, segundo ela, continuem.

"Vou continuar enfrentando nas redes e, se preciso for, na Justiça e Conselho de Ética. Não tenho medo de marmanjos. Esses moleques precisam de camisa de força e são um risco para o Brasil e para o mandato do presidente da República", afirmou.