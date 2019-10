São Bernardo atrai mais de 300 visitantes ao mês para circuitos do Turismo Industrial

Do Dgabc.com.br



Com um dos maiores parques fabris no Estado, cerca de 1.200 empresas, São Bernardo realçou seu protagonismo mais uma vez ao explorar um nicho pouco comum: o Turismo Industrial. Mas nos últimos anos esse atrativo tem alavancado o interesse da comunidade estudantil e especialistas dos mais diferentes setores, impulsionando esse circuito ao patamar de mais de 300 visitantes por mês. Com a proposta de oferecer uma imersão aos turistas, os circuitos podem incluir visitas a dezenas de empresas, sendo ou não de uma mesma cadeia produtiva, e se estender por alguns dias, caso da escolha dos grupos de universitários que aportaram na cidade, na última semana, vindos das cidades de Lajeado (RS) e de Ribeirão Preto (SP).



"Uma fórmula de potencializar negócios, por meio do Turismo. Assim, vamos seguir impulsionando o programa e abrindo vertentes para o aquecimento da economia", comentou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando.



REPERCUSSÃO - Para o professor Alexandre Feil, da Univates (Lajeado), trata-se de uma experiência única, que supera as expectativas dos participantes. “É o primeiro ano que exploramos essa atividade, sem dúvidas ideal para vivenciar como funciona as empresas fora daquelas que vemos em nossa região. Após a excursão, os alunos passam a integrar de forma mais ampla e assertiva os desafios propostos em sala de aula e também em suas rotinas de trabalho”, reforça.



Em acordo com a observação do professor, o aluno Luis Henrique Gottems observou ainda a modernização incorporada aos mais diferentes setores no município. “Não é apenas por estarmos em cidade e região diferentes nem há relação direta com o tamanho das empresas, é notável o esforço das companhias em aprimorar seus processos e aplicar a tecnologia da informação para gerar mais produtividade e mais evolução ao produto ou serviço, ao público final”, apontou.



Já habitués do Turismo Industrial por São Bernardo, os visitantes de Ribeirão Preto retornaram ao roteiro temático, num grupo formado por 18 estudantes das graduações de Engenharia de Produção e Administração, para explorar as atividades desses segmentos, inerentes a muitas empresas visitadas para, nestas próximas semanas, poderem compartilhar impressões e dar novos horizontes aos exercícios em sala de aula. “A cada semestre, organizamos uma turma para essa imersão extraclasse, que inclusive se efetivou em nosso calendário de atividades, nos mais diferentes cursos da Unaerp. Já trouxemos mais de 100 estudantes para essa experiência e sempre quem vêm, quer voltar, e os próximos já aguardam com alguma ansiedade”, conta o professor Christian Carvalho Ganzet, de Engenharia de Produção e Administração.



BALANÇO – Neste ano, a Prefeitura já recebeu cerca de 300 visitas, com turistas de mais de 200 cidades, incluindo estudantes e profissionais de 16 países diferentes. Os turistas contam com roteiros diversificados que incluem as 18 companhias parceiras desse projeto pioneiro na cidade. Além disso, por pertencer ao Grupo de municípios de Interesse Turístico, São Bernardo conta com um aporte anual de R$ 700 mil aproximadamente para desenvolver, ainda mais, as atividades correspondentes deste segmento. Agora, a expectativa é que o repasse estadual previsto para 2019 e 2020 permita ao município colocar em prática o projeto para construção do Centro Turístico de São Bernardo, cujo objetivo é melhor atender os turistas da cidade.