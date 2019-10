Prefeitura revitaliza Praça Itália, no Bairro da Fundação, e entrega 16 bicicletas para Pelotão de Ciclopatrulha da GCM

Do Dgabc.com.br



21/10/2019 | 14:43



Segunda praça a ser revitalizada pelo Programa Praça da Família, da Prefeitura de São Caetano, a Praça Itália, no Bairro da Fundação, foi entregue pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) neste domingo (20). O evento que contou com as presenças de vereadores e secretário municipais.



A Praça Itália, que fica localizada na Rua Humaitá com o Viaduto Independência, local onde se encontra uma base da GCM (também revitalizada, com pintura e revisão elétrica), foi revitalizada pela Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos). A área, agora, passa a contar com Espaço Pet, com subdivisão para animais de grande e pequeno porte, além de playground para crianças e aparelhos de ginástica para adultos e Terceira Idade.



“Desde que iniciamos nossa gestão, todos os bairros têm merecido atenção em diversas áreas, mas o Bairro da Fundação, em especial, tem recebido ações e programas que há alguns anos não recebia: revitalização da EMEI João Barile, do Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), recapeamento do trecho da Avenida dos Estados e, agora, a revitalização da Praça Itália”, ressaltou o prefeito Auricchio.



Foram construídos, ainda, dois bebedouros, a iluminação da praça foi toda substituída. “Além disso, foi realizada manutenção geral no espaço, incluindo a parte hidráulica”, complementou o secretário da Sesurb, Iliomar Darronqui.



Na Rua Humaitá foi instalada uma lombofaixa, pedido dos moradores do entorno do local.



CICLOPATRULHA

Também no domingo, o comandante da GCM, Claudinei da Silva Magalhães, e o comandante do Pelotão de Ciclopatrulha, Márcio da Silva Gouveia, receberam 16 novas bicicletas, que irão proporcionar melhor desempenho no deslocamento, conforto no patrulhamento preventivo, menor tempo-resposta no atendimento de ocorrências e versatilidade no embarque e desembarque.



“A GCM de São Caetano tem realizado um grande trabalho na integração com a Polícia Militar e Polícia Civil, fato que tem levado a constantes diminuições nos índices de criminalidade. Temos certeza de que só favorecerá ainda mais o trabalho de nossos valorosos guardas municipais”, finalizou o secretário de Segurança, Jorge Martins Salgado.