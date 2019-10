Vem novidade por aí: Soltos em Floripa, novo reality do Amazon Prime Video, mostrará a vida de oito jovens em meio a festas e curtição

21/10/2019 | 14:10



O Amazon Prime Video anunciou uma novidade super legal na tarde desta segunda-feira, dia 21. Em breve, os assinantes do serviço de streaming poderão conferir Soltos em Floripa, novo reality original que reunirá oito jovens carismáticos vindos de diferentes lugares do Brasil em uma casa de praia exuberante em Florianópolis. Durante o confinamento, os participantes embarcarão em uma jornada repleta de festas, brigas, dramas, diversão e relacionamentos. Legal, né?

Soltos em Floripa tem estreia prevista para 2020 e contará com oito episódios de uma hora de duração cada. O reality inova com a produção de alta qualidade, além da participação de seis celebridades que, ao longo da temporada, comentarão todos os episódios, juntando-se ao público nas fofocas e reações aos desdobramentos surpreendentes entre os oito jovens moradores da casa. Quem serão esses famosos, hein? Você tem algum palpite?

A série é produzida pela Floresta, produtora responsável por muitos realities já amados e conhecidos do público, como De Férias com o Ex, Top Chef Brasil, Lady Night e Shark Tank Brasil.

- Quando o Prime Video decidiu criar um reality show para o Brasil, pensamos em oferecer um programa diferente do que já foi visto. Nossos assinantes vão adorar o nível da produção cinematográfica que vai levá-los para assistir de camarote às aventuras e diferente situações que acontecem em Soltos em Floripa, disse Malu Miranda, Head de Conteúdo Original Internacional para o Brasil do Amazon Prime Video.

- Estamos honrados e orgulhosos de ter produzido o primeiro reality show para o Amazon Prime Video no Brasil, e sentimos que a série é incrível sob todos os pontos de vista. A troca criativa com a equipe da Amazon foi muito estimulante e produtiva, e levou a um resultado singular, afirmou Elisabetta Zenatti, Diretora Geral da Floresta.

E aí, o que você achou dessa novidade?