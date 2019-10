A 5 dias de início no Brasil, Mundial Sub-17 abre venda de ingressos em estádios

21/10/2019 | 13:45



Antes de ser iniciado com o jogo em que a seleção brasileira enfrentará o Canadá, neste sábado, às 17 horas, no Bezerrão, em Gama (DF), o Mundial Sub-17 teve as suas vendas de ingressos nas bilheterias das arenas que abrigarão partidas da competição abertas nesta segunda-feira.

Além do Bezerrão, os estádios da Serrinha e Olímpico, ambos em Goiânia, e o Kléber Andrade, em Cariacica (ES), serão os palcos de confrontos do torneio, que vai até 17 de novembro, data da final e da decisão do terceiro lugar.

Por meio de nota oficial distribuída nesta segunda-feira, a Fifa informou que nestes locais as entradas serão comercializadas das 10h às 18h nos dias em que não estiverem recebendo partidas e das 10h às 20h nos dias de confrontos.

Antes na abertura das vendas nas bilheterias, os ingressos deste Mundial em solo brasileiro podiam ser adquiridos apenas por meio da plataforma oficial FIFA.com/Tickets. E a entidade máxima do futebol lembrou que, até as 12 horas (de Brasília) desta quarta-feira, os torcedores ainda terão chances de comprar entradas antecipadas com 50% de desconto por meio desta página na internet e também nas bilheterias dos estádios.

Até o fim desta segunda fase de comercialização, que foi iniciada em 27 de setembro e será encerrada nesta quarta-feira, os preços dos ingressos variam entre R$ 10 e R$ 20, com meia-entrada para as categorias 1 e 2 estabelecidas para os bilhetes. Já os tíquetes adquiridos por pessoas com deficiência física e/ou mobilidade reduzida estão sendo comercializados pelo valor único de R$ 5 até este próximo dia 23.

O terceiro e último estágio de comercialização dos ingressos, que será iniciado nesta quarta-feira e vai até 17 de novembro, terá valores que irão de R$ 20 a R$ 40, também com meia-entrada para as duas categorias de entradas. Já os bilhetes destinados para pessoas com deficiência e/ou limitações motoras custarão R$ 10.

A bandeira Visa, parceira oficial de serviços de pagamento da Fifa, é a preferencial para a compra das entradas com cartão na plataforma disponibilizada pela entidade na internet e também agora por meio dos postos de venda nas bilheterias dos estádios.

Anfitrião do Mundial, o Brasil conta com a sua seleção integrando o Grupo A do torneio, no qual, após estrear no sábado contra o Canadá, terá pela frente a Nova Zelândia, no próximo dia 29, em novo duelo no Bezerrão. Em seguida, no fechamento da chave, a equipe nacional enfrentará a Angola em 1º de novembro, no Olímpico, em Goiânia.