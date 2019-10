Murray sobe 116 postos após quebrar jejum de taças e fica perto do Top 100 da ATP

21/10/2019 | 13:13



Um dia depois de conquistar o título do Torneio de Antuérpia, na Bélgica, e encerrar um jejum de troféus que já durava mais de dois anos e meio, Andy Murray saltou 116 posições no ranking da ATP e se aproximou do Top 100 da listagem, que voltou a ser atualizada nesta segunda-feira. Ex-número 1 do mundo, o tenista britânico assumiu a 127ª posição, com 442 pontos.

No último domingo, Murray superou o suíço Stan Wawrinka por 2 sets a 1, de virada, na decisão da competição belga, para voltar a erguer uma taça de campeão. Ele não fazia isso desde quando derrotou o espanhol Fernando Verdasco na final do Torneio de Dubai, em 4 de março de 2017.

Dono de 46 títulos de simples na elite do tênis, o escocês despencou no ranking da ATP depois que passou a conviver com dores no quadril, que foi operado em janeiro, depois de a lesão o fazer cogitar até a sua aposentadoria das quadras. E agora ele mostrou que está conseguindo superar o problema e reeditar ao menos algo do melhor que apresentou quando chegou ao topo da ATP.

Com os seus atuais 442 pontos, Murray está a apenas 114 do italiano Salvatore Caruso, o atual número 100 do mundo, posto que na semana passada era ocupado por

Thiago Monteiro. O brasileiro, que vem conseguindo se firmar no Top 100, galgou mais três colocações e agora ocupa o 97º lugar.

Número 1 do Brasil, Monteiro também passou a ser o único representante do País a figurar entre os 200 primeiros, pois nesta segunda-feira João Menezes caiu da 197ª para a 201ª colocação. Outro único integrante da nação entre os 300 mais bem posicionados, Rogério Dutra Silva desceu três postos e agora é o 241º do mundo.

No Top 10, a única mudança de posição foi a subida do japonês Kei Nishikori da nona para a oitava posição. Ele ultrapassou o russo Karen Khachanov, agora o nono. Abaixo deste grupo dos dez primeiros, liderado pelo sérvio Novak Djokovic, ocorreram duas modificações no Top 20, envolvendo as trocas de colocações entre o belga David Goffin e o francês Gael Monfils, agora respectivos 13º e 14º, e entre o suíço Stan Wawrinka (agora 17º) e o canadense Felix Auger-Aliassime (18º).

FEMININO - Na listagem feminina da WTA, também atualizada nesta segunda, a principal novidade no Top 10 foi a queda da tenista ucraniana Elina Svitolina da quarta para a oitava posição. E a mais beneficiada com essa descida expressiva foi a canadense Bianca Andreescu, que passou a ocupar o quarto lugar, a sua melhor posição na carreira.

A australiana Ashleigh Barty, a checa Karolina Pliskova e a japonesa Naomi Osaka se mantiveram nas respectivas primeira, segunda e terceira colocações, enquanto o grupo das cinco mais bem classificadas agora é fechado pela romena Simona Halep.

Entre as brasileiras, a melhor tenista continua sendo Beatriz Haddad Maia, mas ela caiu do 103º para o 107 lugar nesta segunda-feira. Já Gabriela Cé, a número 2 do País e outra única integrante do País a figurar no Top 300, amargou uma queda de 32 postos e agora está em 261º lugar no geral.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 9.545 pontos

2º - Rafael Nadal (ESP), 9.225

3º - Roger Federer (SUI), 6.950

4º - Daniil Medvedev (RUS), 5.920

5º - Dominic Thiem (AUT), 5.085

6º - Alexander Zverev (ALE), 3.740

7º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 3.900

8º - Kei Nishikori (JAP), 2.860

9º - Karen Khachanov (RUS), 2.785

10º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.575

11º - Matteo Berrettini (ITA), 2.545

12º - Fabio Fognini (ITA), 2.370

13º - David Goffin (BEL), 2.280

14º - Gael Monfils (FRA), 2.260

15º - Diego Schwartzman (ARG), 1.645

16º - John Isner (EUA), 1.985

17º - Stan Wawrinka (SUI), 1.820

18º - Felix Auger-Aliassime (CAN), 1.681

19º - Lucas Pouille (FRA), 1.645

20º - Guido Pella (ARG), 1.620

97º - Thiago Monteiro (BRA), 565

201º - João Menezes (BRA), 251

241º - Rogério Dutra Silva (BRA), 200

306º - Orlando Luz (BRA), 135

318º - Thomaz Bellucci (BRA), 129

Confira o ranking atualizado da WTA:

1º - Ashleigh Barty (AUS), 6.476 pontos

2º - Karolina Pliskova (RCH), 5.315

3º - Naomi Osaka (JAP), 5.246

4º - Bianca Andreescu (CAN), 5.041

5º - Simona Halep (ROM), 4.962

6º - Petra Kvitova (RCH), 4.401

7º - Belinda Bencic (SUI), 4.120

8º - Elina Svitolina (UCR), 3.995

9º - Serena Williams (EUA), 3.935

10º - Kiki Bertens (HOL), 3.870

11º - Johanna Konta (ING), 2.879

12º - Sofia Kenin (EUA), 2.615

13º - Madison Keys (EUA), 2.607

14º - Aryna Sabalenka (BIE), 2.520

15º - Petra Martic (CRO), 2.458

16º - Marketa Vondrousova (RCH), 2.390

17º - Angelique Kerber (ALE), 2.775

18º - Elise Mertens (BEL), 2.190

19º - Alison Riske (EUA), 2.185

20º - Donna Vekic (CRO), 2.185

107º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 609

261º - Gabriela Cé (BRA), 229

381º - Paula Cristina Gonçalves (BRA), 118

410º - Carolina Alves Meligeni (BRA), 106