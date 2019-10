Brooklyn Beckham está namorando atriz que já trabalhou como sósia de sua mãe, Victoria Beckham

21/10/2019 | 13:11



Alô, Freud? Brooklyn Beckham, que recentemente terminou o seu namoro com Hana Cross, já teria engatado outro relacionamento. Até aí, sem grandes novidades, não é mesmo? Porém, o que chamou a atenção foi o fato de a suposta nova namorada do modelo ser igual à mãe dele, Victoria Beckham! E não só isso: ela já trabalhou como sósia da ex-Spice Girls. Pois é!

Segundo informações do Daily Mail, ele, que tem 20 anos de idade, começou a se relacionar com Phoebe Torrance, uma atriz de 25 anos, que é bem parecida com a estilista. Uma fonte contou ao The Sun que Brooklyn, inclusive, está sendo zoado por alguns amigos justamente por causa da semelhança de sua nova namorada com a sua mãe:

- Estranhamente, de um certo ângulo, ela se parece terrivelmente com a mãe dele, Victoria. Alguns de seus amigos o provocaram, mas o Brooklyn afirma que não há nada de edipiano [Complexo de Édipo] em relação a isso -, mas Phoebe disse aos amigos que ela realmente fez alguns trabalhos como Victoria no começo de sua carreira como modelo, cujo dinheiro ajudou a financiar seu curso universitário. Presumivelmente, ela nunca pensou que poderia um dia conhecer sua ídola.

Eita!