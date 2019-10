Kim Kardashian e Kanye West renovam votos e rapper revela não querer mais um filho: - Para mim, deu

21/10/2019 | 13:11



No mais recente episódio de Keeping Up With the Kardashians, exibido no último domingo dia 20, mostrou o momento em que Kim Kardashian e Kanye West dão as boas-vindas ao seu quarto filho, Psalm West, além da renovação dos votos de casamento em cerimônia íntima em comemoração aos cinco anos juntos!

Logo no início, Kim aparece em uma conversa de vídeo dizendo que a barriga de aluguel tinha acabado de dar à luz e, apesar de haver uma preocupação com um possível parto pélvico, tudo ocorreu muito bem:

- Ela teve um parto muito fácil. Ela empurrou literalmente talvez uma vez, Kourtney [Kardashian] e Kanye estavam na sala comigo, contou a empresária.

Depois de receber o quarto filho em seus braços, Kanye logo disparou que, para ele, já está mais do que o suficiente quatro crianças, e dispensa a ideia de ter mais um:

- Eu realmente sinto que quatro é o número perfeito para mim. Eu me sinto tão preenchido da melhor maneira. Para mim, deu!

Mais tarde, no mesmo episódio, Kim revela o nome da criança, hoje com sete meses de vida, e conta que quem escolheu foi a irmã mais nova, Kylie Jenner, e que na verdade era para o bebê se chamar Ye, apelido de Kanye:

- O nome dele era para ser Ye, mas Kanye não gostava de Ye porque você não significa nada. Então pesquisamos todos os nomes na bíblia que tinham Ye no começo, e o único nome era Yehezkel. Kylie telefonou no último segundo e disse: Não! Psalm e Saint soam bem juntos.

Kim e Kanye também realizaram a renovação de votos em cerimônia intimista e religiosa, mas a emissora não teve permissão para gravar. Contudo, a influencer contou alguns detalhes:

- Nós não vamos mostrar os votos reais. Queríamos mantê-los realmente pessoais e privados para nós. A cerimônia foi realmente doce. No geral, foi uma noite boa com uma boa vibração. Foi simplesmente perfeito!

Segundo a People, em parte dos votos Kim disse:

- Você é meu marido. Você é meu melhor amigo. Meu maior incentivador e meu único amor verdadeiro.