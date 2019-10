Fã tem sonho divertido com Bruna Marquezine, diz que atriz era insuportável e ela responde: Fica difícil de gostar, né?!

21/10/2019 | 12:11



Bruna Marquezine foi pega de surpresa no último domingo, dia 20, com o sonho de uma fã. No Twitter, uma seguidora da atriz contou que teve um sonho curioso, divertido e um pouco estranho com a artista - e Bruna respondeu ao relato, brincando com a situação. Olha só:

Sonhei que estava maquiando a Bruna Marquezine criança para uma festa de Halloween. Era uma fantasia de Pepa Pig Vampira e a Marquezine era insuportável, não gostava de nada. Definitivamente, meus sonhos deveriam ser estudados, disparou a usuária.

Mas vestida de Peppa Pig Vampira fica difícil de gostar, né?! Hahaha! Me ajuda a te ajudar, divertiu-se a atriz.

Depois, a fã explicou que a fantasia, embora não muito comum, era até que bonitinha. Será mesmo?

Em outra interação, Marquezine revelou que não irá se produzir para o Halloween este ano.

Você vai comemorar o Halloween? Eu tô com saudades de você com as roupas perfeitas do Halloween, questionou uma seguidora.

Vou não! Vou estar trabalhando, respondeu Bruna.

O que será que vem por aí, hein?