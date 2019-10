Príncipe Harry fala pela primeira vez sobre desentendimento com príncipe William: - Inevitavelmente coisas acontecem

21/10/2019 | 12:11



Há um tempo circulam rumores indicando que príncipe Harry e príncipe William não estariam se dando bem. A princípio, os boatos de desentendimento eram relacionados à Meghan Markle e Kate Middleton, mas os irmãos também foram alvos de supostas brigas.

Agora, segundo informações da People, o ruivinho falou sobre o assunto pela primeira vez no documentário Harry & Meghan: An African Journey que foi ao ar no último domingo, dia 20, na BBC, canal da Inglaterra. Primeiro, ele falou sobre a pressão do trabalho, dentro da família real:

- Inevitavelmente coisas acontecem. Mas nós somos irmãos, nós sempre seremos irmãos. Nós certamente estamos em caminhos diferentes no momento. Eu sempre estarei lá por ele e, como eu sei, ele sempre estará lá por mim. Nós não nos vemos como costumávamos porque nós estamos muito ocupados, mas eu o amo muito.

Ele ainda continua:

- A maioria das coisas é criada do nada. Como irmãos, temos dias bons e dias ruins.

Nesse documentário, aliás, que mostrou a viagem de Harry e Meghan pela África, o neto da Rainha Elizabeth II considera a possibilidade de um dia se mudar:

- Eu não sei onde a gente poderia morar na África no momento. Nós acabamos de vir de Cape Town, que seria um lugar incrível para nós morarmos, é claro que seria.

Mas com todos os problemas que estão acontecendo lá, eu simplesmente não vejo como poderíamos fazer a diferença que gostaríamos sem os problemas e o julgamento.