Marina Ruy Barbosa batiza filho de Luma Costa em cerimônia luxuosa no Cristo Redentor

21/10/2019 | 12:10



A web parou no último domingo, dia 20, com o batizado de Eduardo, o segundo filho da atriz Luma Costa e Leonardo Maris! O evento aconteceu na beira de uma das sete maravilhas do mundo, o Cristo Redentor, e teve Marina Ruy Barbosa como madrinha oficial da criança. Além da cerimônia religiosa, a família optou por realizar uma linda festa do lado de fora da capela, e o resultado foi maravilhoso!

Com oito meses de vida, Eduardo foi oficialmente batizado pela amiga de infância de Luma, Marina Ruy Barbosa, e um amigo do casal, Marcelo Costa, dentro da pequena capela localizada abaixo do Cristo.

Para a decoração, Luma e Leonardo optaram por algo clean, mas bem luxuoso, já que a vista do Cristo Redentor fazia sua parte. Com muitas plantas e cascalhos da natureza, a mesa de bolo estava recheada de docinhos decorados com as iniciais da criança para os convidados se esbaldarem.

O bolo, de três andares, traz tons que remetem nuvens, um desenho minimalista do cristo e uma medalha do pombo da paz ao topo para finalizar, trazendo muita delicadeza à decoração.

A responsável por tudo isso foi a renomada decoradora Georgia Bianka, que atualmente apresenta o programa Fazendo a Festa, no canal GNT. Além do bolos e até os docinhos decorados, para as lembrancinhas haviam latinhas com balas de coco e a frase:

Levem doces lembranças do meu batizado. Quanto amor, hein!

Dentre os diversos registros de amigos e familiares durante a comemoração, a influencer Paula Aziz compartilhou em seus Stories do Instagram um momento íntimo de Marina e seu marido, Alexandre Negrão, dançando e se beijando bem juntinhos ao som do violão. Fofos!