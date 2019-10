W Series vai ter estreia de brasileira e retorno da campeã no grid de 2020

Foto: Ben Sutherland on Visualhunt.com / CC BY Relembre patrocínios bizarros da Fórmula 1 - Entre 1976 e 1977 a equipe Hesketh Racing exibiu em seus carros a garota que era símbolo da revista Penthouse, concorrente da Playboy nos Estados Unidos e Inglaterra

Foto: Gillfoto on Visual hunt / CC BY-NC-SA Por mais que Durex seja associado à fita adesiva no Brasil, a marca é mais conhecida no exterior pela fabricação de preservativos, tendo patrocinado a Surtess em 1976

Foto: Reprodução/Pinterest A equipe Merzario teve uma grande ideia em 1979 e fechou o patrocínio com uma funerária. Isso em uma das épocas mais perigosas da F1

Foto: Reprodução/Pinterest Em 1981, Slim Borgudd, baterista da banda ABBA, conseguiu uma vaga de piloto na equipe ATS. Por conta disso, estampou o nome do conjunto na lataria de seu bólido

Foto: DonDahlmann on Visualhunt.com / CC BY-NC-ND A Fórmula 1 visitou o leste europeu pela primeira vez apenas em 1986, para o primeiro GP da Hungria. Na época, a equipe Zakspeed era patrocinada pela West, que nada mais é que oeste em inglês. Como homenagem, a marca escreveu East (leste) em um dos carros da equipe

Foto: Karting Nord on Visualhunt / CC BY-SA No começo dos anos 1990, a Sega lançou seu principal mascote, o Sonic. Por ser o ouriço mais rápido do mundo, nada mais justo que colocá-lo para "acelerar" o melhor carro da época, o Williams FW15C de 1993, que deu o quarto título mundial para Alain Prost

Foto: Karting Nord on Visualhunt / CC BY-SA A Simtek foi uma equipe pequena que durou pouco, mas que ficou marcada pela morte de Roland Ratzenberger no GP de Ímola de 1994. Porém, a escuderia também teve alguns patrocínios diferentes. O restaurante Fogo de Chão exibiu sua marca na asa traseira durante o GP Brasil. Tudo para bancar a comida da equipe. Já a saudosa MTV era a principal patrocinadora do time

Foto: Reprodução/Pinterest Já distante de seu passado vitorioso, a Tyrrel exibiu a marca do seriado Xena: a Princesa Guerreira em 1997.

Foto: Duncan Stephen on Visual hunt / CC BY-NC Em 1998 e 1999 a Williams levou o personagem Pica-Pau no bico de seus carros

Foto: Reprodução/Pinterest A BAR entrou para a F1 em 1999. Por ser de uma empresa tabagista, sua ideia era exibir uma marca de cigarro em cada carro. Quem não gostou da ideia foi a FIA, que frustou os planos da equipe. Sendo assim, eles tiveram uma ideia ainda mais criativa

Foto: *Red~Cyan* (Pro- 2.4 Million+ Views- Thanks all!) on Visual Hunt / CC BY-NC-ND A solução foi pintar cada metade dos carros com uma marca. Se o resultado estético não foi o melhor, ao menos eles pensaram fora da caixinha

Foto: Reprodução/Pinterest No último ano de existência da Jaguar, a equipe exibiu um patrocínio do filme 12 Homens e Outro Segredo durante o GP de Mônaco de 2004. O problema é que alguém achou que era uma boa ideia colocar um diamante de US$ 200 mil no bico de um dos carros da equipe. Na corrida, o bólido estampou o muro e a joia se perdeu para sempre

Foto: Reprodução/Pinterest Um ano depois, em 2005, a Red Bull já havia comprado a Jaguar, porém a equipe contou com o patrocínio do filme Star Wars: Episódio III - a vingança dos Siht. Até os mecânicos precisaram entrar na onda e se vestiram como stormtroopers

Foto: Reprodução/Pinterest Em 2006, outro filme patrocinou a Red Bull no GP de Mônaco. Dessa vez o escolhido foi Superman-Returns, que cedeu até as capas do homem de aço para os pilotos

Foto: Reprodução/Pinterest Na corrida, David Coulthard conseguiu ficar em terceiro e foi ao pódio monegasco com capa e tudo

Foto: gabif1fan on VisualHunt.com / CC BY-NC-ND No caso da Honda, em 2007, foi a falta de patrocínios que roubou a cena. Com a ideia de divulgar uma mensagem sobre a preservação ambiental, a equipe estampou um globo terrestre em seu carro - que não tinha nada de ecológico, inclusive. Visualmente, o resultado não foi o melhor, principalmente por conta da traseira preta

Foto: jiazi on VisualHunt / CC BY-SA Para 2008, a Honda trouxe de volta a mensagem ambiental, mas dessa vez um pouco mais harmônico

Foto: fox2mike on Visual hunt / CC BY-NC-ND Também em 2008, a Force India estreava na categoria. A questão é que o patrocínio da Kingfisher era o famoso 2 por 1. O nome pode ser associado à uma companhia aérea ou à uma marca de cerveja

Foto: f1photos.org on Visual Hunt / CC BY-ND No final de 2009, a BMW resolveu abandonar a F1 e deixou a Sauber sozinha outra vez. O problema é que em 2010 o nome da montadora alemã ainda fazia parte do registro do time. Oficialmente a equipe chamava BMW Sauber Ferrari, por conta dos motores da empresa italiana. Somente em 2011 o divórcio saiu oficialmente

Foto: garrellmillhouse on VisualHunt / CC BY-NC-SA Sem patrocínios em 2011, a HRT também abusou da criatividade. No lugar das marcas, fez graça ao escrever frases divertidas nos espaços vazios

Foto: taka_suzuki on Visualhunt / CC BY-SA Em 2013, a equipe Lotus foi patrocinada pela dupla do Daft Punk durante o GP de Mônaco. Tudo para divulgar o lançamento do álbum Random Access Memories

Foto: Reprodução/YouTube Em 2013, a equipe Lotus foi patrocinada pela dupla do Daft Punk durante o GP de Mônaco. Tudo para divulgar o lançamento do álbum Random Access Memories

Foto: Divulgação Desde 2017 a Force India é patrocinada pela BWT. O problema é que isso mudou radicalmente o visual de seus carros, já que precisaram incorporar o rosa como tom predominante

Foto: Divulgação Neste ano, porém, a Force India conseguiu mais um patrocínio divertido. Com a introdução do halo, os carros da categoria ganharam um visual bem parecido com os chinelos da Havaianas. A marca brasileira gostou da ideia e estampou sua marca no item de proteção durante algumas corridas

Foto: Divulgação Assim como a Force India, a McLaren também exibiu uma marca de chinelos em 2018. Nesse caso, foi a Gandys