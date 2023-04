O que fazer em Anchorage, no Alasca – 6 atrações e dicas

Paulo Basso Jr.

Na hora de planejar uma viagem para o Alasca, muita gente se pergunta o que fazer em Anchorage, a principal cidade da região. Bem maior que a capital do estado, Juneau, Anchorage tem quase 300 mil habitantes e abriga o aeroporto mais importante dos arredores, onde desembarca a maioria dos viajantes que deseja explorá-la.

Ali é possível firmar base para curtir diversos outros atrativos do Alasca, como ver ursos e baleias no período mais quente do ano (de julho a setembro) e explorar as pistas de esqui ou observar a aurora boreal nos outros meses mais frios do ano.

De Anchorage, por exemplo, dá para seguir por cerca de 2h30min de carro até Seward – o caminho é lindo e há até pontos de parada para observação de belugas –, porta de acesso do lindo Kenai Fjords National Park. Distância semelhante separa a cidade da simpática Talkeetna, já nos arredores de outro parque nacional famoso, o Denali.

O que fazer em Anchorage

Paulo Basso Jr. Pôr do sol em Anchorage durante o verão

Há muito o que fazer em Anchorage, apesar de a cidade soar um pouco sisuda à primeira vista. Tudo, porém, depende da época que você a visita.

Nos meses mais quentes, a média da temperatura é de 15º C. Assim, fica tranquilo bater perna no centro (Downtown), que concentra diversas lojinhas, cafés, restaurantes e hotéis. Há diversas lojas e mercados bons para compras, como Walmart, Home Depot e Best Buy.

Em meio a diversas ofertas de suvenires (camisetas, ursos de pelúcia e por aí vai) – com o detalhe de que lá não é cobrado imposto sobre produtos adquiridos –, a cidade exibe canteiros enfeitados com flores coloridas e promove uma série de eventos ao ar livre durante o verão. Esse é o período ideal para explorar, de bike ou a pé, parte dos 217 km de trilhas que tomam conta da região.

Entre as principais atrações de Anchorage estão:

Passeio de trolley Lake Hood Anchorage Museum Alaska Wildlife Conservation Center Turnagain Arm Esqui e aurora boreal

Principais atrações de Anchorage

Confira as principais atrações de Anchorage, no Alasca:

1 – Passeio de trolley

Paulo Basso Jr. Trolley em Anchorage

De maio a setembro, dá para fazer um passeio de trolley, que parte do Centro de Visitantes, em Downtown, para conhecer melhor a história da cidade. Dura uma hora e custa US$ 20.

Ao longo do trajeto, a motorista atua como guia e conta diversas histórias marcantes de Anchorage, como a do segundo maior terremoto já registrado no mundo (o primeiro se deu no Chile), o Sismo do Alasca de 1964 (9,2 na escala de Richter) que, seguido de um tsunami, chegou a engolir um bairro inteiro da cidade, hoje transformado em parque.

Você também fica sabendo quanto custa uma casa por lá (um imóvel típico de três quartos sai por US$ 380 mil) e outras curiosidades.

Durante o percurso, percebe-se que parte de Anchorage está cercada. As barreiras foram colocadas para conter a entrada de alces e outros bichos enormes, que vivem aos montes nos arredores da cidade.

2 – Lake Hood

Divulgação – JodyO.Photos Avião no Lake Hook

Um dos principais pontos turísticos de Anchorage é o Lake Hood, que mais parece um estacionamento de monomotores coloridos. Ocorre que, como é difícil trafegar por terra (e até por água) na região, sobretudo durante o longo inverno, quase todas as famílias têm um avião de pequeno porte, comumente transferido de uma geração à outra. Com 17 anos, já é normal estar habilitado como piloto profissional.

Assim, há mais de 9.000 modelos (cerca de 60% da frota americana do gênero) na cidade, muitos deles preparados para pousar na água ou na neve. Inclusive, é do Lake Hook que sai a maioria dos tours aéreos rumo às geleiras e montanhas e aos lagos do Alasca, sobretudo os que permitem observar ursos de julho a setembro.

3 – Anchorage Museum

Divulgação Anchorage Museum

Separe algum tempo para ir ao Anchorage Museum (ingresso a US$ 20). Localizada em um prédio moderno, a mostra interativa relata a história dos primeiros povos do Alasca e dos navegadores que, bem ou mal, sobreviveram à exploração da região.

No museu, descobre-se que o Alasca recebeu uma grande corrida em busca de ouro e tem uma indústria forte relacionada à pesca de salmão, mas se desenvolveu para valer a partir da descoberta do petróleo.

Ali também se tem acesso a dados curiosos, como a distância em relação à Rússia (apenas 4,1 km separam uma ilha do Alasca de outra russa, no Estreito de Bering) e o quanto o isolamento geográfico faz com que os produtos locais sejam mais caros (nas áreas mais remotas do estado, os preços chegam a ser três vezes superiores aos praticados em Seattle, por exemplo).

4 – Alaska Wildlife Conservation Center

Paulo Basso Jr. Alaska Wildlife Conservation Center

De Anchorage também dá para dirigir cerca de uma hora até o Alaska Wildlife Conservation Center (ingresso a US$ 20), um refúgio de reabilitação de animais onde é possível ver ursos, alces, falcões, bisões, veados, lobos e coiotes, entre outros bichos.

Melhor mesmo é observar animais em ambientes selvagens, uma das maiores atrações da região, mas caso o tempo não ajude ou os tours não caibam no bolso, essa é sempre uma opção interessante. Principalmente porque o trabalho de inclusão feito por lá é bastante interessante.

Por essas e outras, vale a pena conhecer a principal cidade do Alasca, mas é bom ter em mente que as atrações mais fascinantes da região estão nos arredores, principalmente quando se vai aos parques nacionais que se espalham pelo estado.

5 – Turnagain Arm

Paulo Basso Jr. Turnagain Arm

Habitado por belugas que, feito marshmallows gigantes, exibem-se quando menos se espera, o o Turnagain Arm é um dos grandes pontos turísticos de Anchorage. Dá para estacionar o automóvel nos mirantes e tirar fotos das encostas, bem como, nos arredores, visitar lugares como o Chugach State Park, palco de geleiras e belos lagos.

6 – Esqui e aurora boreal

Divulgação – JodyO.Photos Aurora boreal em Anchorage

Durante o inverno, mudam as opções a respeito do que fazer em Anchorage. Com as ruas cobertas de neve, é hora de frequentar os pubs e restaurantes, que fecham as portas cedo. No primeiro sábado de março, a cidade promove seu maior evento anual, a Idiatrod Trail Sled Dog Race, uma corrida de trenós de cães disputada por equipes.

Há quem prefira seguir para o Alyeska Resort, na vizinha Girdwood. Trata-se de uma estação de esqui da qual se tem vistas fantásticas para o Turnagain Arm, o braço de mar que banha a região (o mesmo que está no caminho para Seward).

Com sorte, dá também para ver a aurora boreal, embora as chances aumentem significativamente para quem segue para o norte. A cidade de Fairbanks, a seis horas de carro de Anchorage, é uma das mais procuradas nesse sentido.

60 imagens espetaculares do Alasca

Seguro viagem EUA

Ao ir para Alasca ou qualquer outro destino dos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Onde comer em Anchorage

Há bons lugares para comer em Anchorage. A principal cidade do Alasca conta com casas que servem ótimos frutos do mar, sobretudo o delicioso salmão fresco pescado na região, e também cervejarias que, nos meses mais quentes do ano (de julho a setembro), ficam lotadas durante a noite.

Confira algumas opções de restaurantes em Anchorage:

Simon e Seafort’s

Paulo Basso Jr. Simon e Seafort’s

Para muitos, é o melhor lugar para comer em Anchorage. Localizado no alto de um prédio, com linda vista para o braço de mar Turnagain Arm, tem um cardápio recheado de peixes e frutos do mar.

Destaque para as patas de 700 gramas do king crab, o caranguejo gigante, e também para o saboroso risoto de vieiras. A carta de vinhos conta com bons rótulos.

Glacier Brewhouse

Paulo Basso Jr. Glacier Brewery

Esta cervejaria vive lotada, de dia e de noite. O salão amplo conta com muitas mesas, das quais se pode observar a cozinha aberta. Ao fundo estão os tonéis que servem a cerveja da casa, mas também há outras opções artesanais no menu.

As entradas, fartas, servem até quatro pessoas. O carro-chefe entre os pratos principais é o salmão, bem temperado e acompanhado de legumes.

49th State Brewing Co

Paulo Basso Jr. 49th State Brewing Co

Quando a noite cai, este é o melhor lugar para beber e comer em Anchorage. O nome da casa faz referência ao fato de o Alasca ter sido o 49º estado reconhecido nos Estados Unidos.

Com um ambiente animado, cercado por balcões de madeira e TVs que transmitem esportes, a casa tem um cardápio recheado de especialidades americanas, como frango apimentado e outras delícias. A carta de cervejas é imensa. Em algumas noites, rola música ao vivo.

Onde ficar em Anchorage

Veja algumas boas opções de hospedagem em Anchorage, no Alasca:

The Hotel Captain Cook

Situado em um dos prédios mais altos do centro da cidade, tem quartos amplos e confortáveis. O melhor de tudo é a localização, já que os principais restaurantes e as principais lojas do pedaço estão no seu entorno.

—

Aspen Suites Hotel

Este hotel simples não tem serviço de quarto, mas oferece acomodações amplas, com cozinha. É uma boa para quem deseja gastar menos. Fica no meio do caminho entre o centro e o aeroporto.

—

Alyeska Resort

O lodge localizado em uma estação de neve em Girdwood, nos arredores de Anchorage, tem quartos luxuosos e restaurantes com lindas vistas. Fica a cerca de uma hora de carro de Anchorage, no meio do caminho para Seward.

—

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

