Obituário - 21 de outubro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/10/2019 | 10:53



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Segunda-feira, 21 de outubro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 15 de outubro

Marilene Maria Barbosa, 67. Natural de Mata Grande (AL). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Santo André, sexta-feira, dia 18 de outubro

Antonio das Neves Ferreira, 85. Natural de Cajobi (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Gravalos Leon, 83. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Odette Soares, 82. Natural de Guaranésia (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Benvindo de Araujo, 75. Natural de Angelim (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Ferreira, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Athos Divino Barreto, 65. Natural de Itanhomi (MG). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 18. Memorial Phoenix.



Santo André, sábado, dia 19 de outubro

Maria Nair Feitosa de Lima, 84. Natural de Viçosa (AL). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Doracy Ultremari da Costa, 77. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque Novo oratório, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Sant’Ana, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo (SP). Dia 19, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Tereza Lopes Santos, 63. Natural de Aracaju (SE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eduardo Gomes Martins, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Empresário Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sueko Ishihara, 88. Natural do Japão. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 17 de outubro

Apparecida Russi Riotto, 92. Natural de Pedregulho (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17, em Mauá. Cemitério de Vila Euclides.

Angela Orosco Castanho, 85. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, dia 18 de outubro

Sonia Maria Nicolau Gonçalves, 56. Natural de São João do Meriti (RJ). Residia no Jabaquara, em São Paulo (SP). Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 19 de outubro

Yoshinobu Kodama, 87. Natural do Japão. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Donato Antonio Carille, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides

Eduardo Fequer, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

São Caetano, quinta-feira, dia 17 de outubro

Oswaldo Lanzotti, 88. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nair Toreta de Souza, 87. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Jardim Patente, em São Paulo (SP). Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alberico José da Silva, 80. Natural de Riacho das Almas (PE). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Benedicto Frema, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dante Luis Gandolfo, 61. Natural de São Caetano. Residia no Jardim São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dorival Rufatto, 58. Natural de São Caetano. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 18 de outubro

Maria José Vicentina do Valle, 64. Natural de Cupira (PE). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 18. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Dário Fidelis da Silva, 58. Natural de Inhapim (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 18. Cemitério Municipal.

Júlia Maria Gomes Jardim, 57. Natural de Jardim (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

José Maria da Silva Junior, 34. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 19 de outubro

Natalina Rosolem Correia, 92. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Celestina Cândida de Carvalho Gonçalves, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 19. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).

Maria da Penha de Jesus, 71. Natural de São Lourenço (MG). Residia no Jardim Rosinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Roberto Rodrigues Esenacher, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Motorista. Dia 19, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

João Alves Pereira, 61. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no Jardim Nova Conquista, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Roberto Paulo da Silva, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Márcia Aparecida da Silva, 44. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 10 de outubro

Antonio Manoel Cordeiro, 60. Natural de São João da Ponte (MG). Dia 10 de outubro. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 14 de outubro

Everton Simões Melo, 30. Natural de Mauá. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 15 de outubro

Otilio Pereira Lopes, 84. Natural de Iapu (MG). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Francisco do Nascimento, 74. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Lopes da Silva, 44. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 16 de outubro

Vicentina Maciel da Silva, 82. Natural de Serrano (MG). Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Maria Helena Arisseto, 79. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Clemência Maria dos Santos, 67. Natural de Cândido Sales (BA). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Severina Maria da Silva Barbosa, 67. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Valdeci Nogueira da Silva, 58. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Lourivaldo Alves dos Santos, 54. Natural de Quinta do Sol (PR). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 17 de outubro

Antonio Fioravante Filho, 84. Natural de Botucatu (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria Rosa Sanzovo Santos, 71. Natural de Águas de Santa Bárbara (SP). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Luis Carlos dos Santos, 60. Natural de Estrela do Oeste (SP). Residia no Jardim Itauçu, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Nilson Silva, 56. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Francisc Carlos Di Gesso, 51. Natural de Mauá. Residia no bairro Mato Dentro, em Franco da Rocha (SP). Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 18 de outubro

Valdenir Avelino da Silva, 41. Natural de Buique (PE). Residia na Vila Nova Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 19 de outubro

Márcia Pereira Neponucena, 45. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Pedagoga. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, quinta-feira, dia 17 de outubro

Nair da Silva Cavaleiro, 91. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 17, em Mauá. Cemitério São José.

Roberto Nacarato, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 17 de setembro. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.

Ribeirão Pires, sexta-feira, dia 18 de outubro

José dos Santos, 74. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 18, em Mauá. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sábado, dia 19 de outubro

Maria Aparecida Guimarães Perillo, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Santo André. Cemitério São José.