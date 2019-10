Dia do Podcast: 5 programas para quem é fã de tecnologia

Marcella Blass



21/10/2019 | 10:18

O Dia do Podcast é comemorado hoje (21). A iniciativa nasceu com o objetivo de promover o conteúdo produzido no Brasil. Para quem ainda não conhece, é uma mídia de transmissão de informações que se assemelha muito aos programas de rádio tracionais. Só que eles são totalmente online e dão ao ouvinte a comodidade de dar play e pause na hora que quiser.

Outra vantagem dos podcasts é a vastidão de conteúdo. Hoje, é possível encontrar programas sobre os mais variados conteúdos, e o assunto “tecnologia” não poderia ficar de fora. Na lista abaixo, você confere cinco dessas opções.

É um podcast focado em notícias quentes do mundo tecnológico. A ideia é funcionar como um bate-papo rápido com o espectador. Para isso, existem três tipos de conteúdos produzidos pelo site: notícias diárias (comentários, dicas de aplicativos, reviews), um especial com foco em um tema específico, e o programa ao vivo, no qual o microfone fica aberto para os ouvintes.

Produzido por publicitários e jornalistas, é um podcast semanal voltado tanto para os profissionais da área quanto para os entusiastas de tecnologia. Nos programas, os locutores discutem sobre o mundo digital, entretenimento e inovações tecnológicas conectadas com a vida cotidiana. A conversa é sempre cheia de bom humor.

O podcast que fala de variedades sob a visão geek é fruto de um dos maiores sites de tecnologia do Brasil, o Rede Geek. Com episódios semanais, todos os programas têm uma ótica bem humorada e duração média de uma hora.

Criado pelo pessoal das escolas de tecnologia Caelum e Alura, é um podcast focado em discussões sobre programação, gadgets, startups, design e as últimas tendências tecnológicas. Todos os episódios contam com convidados especialistas no assunto em questão.

Comandado pelo jornalista Willian Marchiori, é um podcast rápido e dinâmico sobre temas variados envolvendo tecnologia. Com duração média de meia hora, o podcaster sempre recebe um convidado e comenta sobre os assuntos com muita descontração.

