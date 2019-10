Bianca Bellucci



21/10/2019 | 10:18

O Studio Ghibli, responsável por animações como “A Viagem de Chihiro” e “Meu Amigo Totoro”, firmou parceria com a WarnerMedia e trará seus títulos para um serviço de streaming pela primeira vez. O conteúdo estará disponível no HBO Max, plataforma de vídeos que será lançada no início de 2020 nos Estados Unidos.

Embora não tenha previsão de quando o HBO Max e os filmes do Studio Ghibli chegarão ao Brasil, na galeria, você confere os títulos que vão estar disponíveis:









































< >