Sérgio Vinícius



21/10/2019 | 10:18

Quando o Brasil tinha horário de verão (até 2018), era comum os celulares mudarem automaticamente o relógio. Isso ocorria principalmente quando a data era dada pela rede ou operadora.

Em 2019, o horário de verão foi extinto no País. Mas, mesmo assim, alguns celulares tiveram a hora alterada automaticamente. Caso tenha sido o seu caso, veja no tutorial abaixo como ajustar o relógio do telefone.

O passo a passo foi feito com o Android 9 e com o iOS 13 (do iPhone), mas é semelhante em outras versões do sistema. Basta seguir as imagens do álbum e as indicações em vermelho.