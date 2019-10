Dandara Mariana, Luísa Sonza e Giovanna Lancelotti estão na semifinal da Dança dos Famosos

21/10/2019 | 09:11



Dandara Mariana está na liderança da Dança dos Famosos e, na noite do último domingo, dia 20, garantiu mais uma vez a primeira posição no ranking feminino ao entregar uma performance para lá de bem feita durante o quadro do Domingão do Faustão. Além dela, Giovanna Lancelotti e Luisa Sonza seguiram para a semifinal.

No programa, os participantes tiveram que encarar um baladão sertanejo e quem abriu a sequência foi Fernanda Abreu dançando Bate o Pé, de Rionegro e Solimões, ao lado de Igor Maximiliano. Depois, ao som de Peão Apaixonado, Giovanna Lancelotti encantou ao lado de Daniel Navarro. Já a líder da competição, Dandara, dançou com Daniel Norton e apostou na canção Galera Coração, de Edson e Hudson!

Luiza Tomé e Marcus Lobo dançaram Na Aba do Meu Chapéu, de Chitãozinho e Xororó, enquanto Luíza Sonza e Léo Santos se apresentaram ao som de Mexe que é Bom, de Zezé di Camargo e Luciano. Por fim, Regiane Alves e Reginaldo Sama fecharam a sequência com Feriado Nacional, de Bruno e Marrone.

O júri artístico foi composto pelo ator Marcelo Serrado, a cantora Simone, da dupla com Simaria e o colunista Flávio Ricco. Já o júri técnico teve o bailarino Thiago Soares e a ex-bailarina do Domingão Nathalia Melo. Enquanto Dandara, Luísa e Giovanna foram para a próxima fase da Dança dos Famosos, Fernanda Abreu, Luiza Tomé e Regiane Alves estão na repescagem do quadro.

Confira como ficou a classificação dessa rodada:

1º Dandara Mariana e Daniel com 294,5 pontos

2º Luísa Sonza e Léo com 293,9 pontos

3º Giovanna Lancelotti e Daniel com 293,7 pontos

4º Regiane Alves e Reginaldo 292,6 pontos

5º Fernanda Abreu e Igor com 291,7 pontos

6º Luisa Tomé e Marcus com 289,1 pontos