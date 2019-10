Após separação, Fernanda Souza fica reclusa e Thiaguinho segue rotina

21/10/2019 | 09:10



Fernanda Souza e Thiaguinho decidiram colocar um ponto final na relação após oito anos e meio juntos. E uma semana após o término, os dois seguem suas vidas de formas completamente diferentes. De acordo com o jornal Extra, a apresentadora, que está em um ano sabático, decidiu se manter reclusa, ficando apenas na companhia da família em São Paulo. Já o cantor manteve sua agenda de shows normalmente e segue sua rotina como se nada tivesse mudado.

Foi alegre como sempre. Sou Thiaguete antiga e se ele está triste, no palco não demonstrou, comentou uma fã em entrevista ao veículo depois de prestigiar um show o cantor. Na sexta-feira, dia 18, ele se apresentou na quadra da Viradouro, em Niterói. No sábado, dia 19, esteve em São Paulo e Campinas e, no domingo, dia 20, em Americana, interior paulista. No próximo fim de semana, o cantor estará no Maranhão e sua agenda de apresentação entre novembro e dezembro está bastante concorrida.

Em meio ao à separação, Thiaguinho também virou garoto-propaganda de uma cervejaria, assumindo o lugar que era de Lulu Santos. O jornal afirma que o valor recebido pelo trabalho chega na casa de meio milhão de reais, comprovando que, diferente da vida pessoal do cantor, a vida profissional caminha muito bem e sem crises.

Já Fernandinha prefere manter a discrição e desde que postou o comunicado sobre a separação nas redes sociais não faz uma publicação no Instagram, que aliás, está bombando. Depois do anúncio, ela ganhou quase um milhão de novos seguidores, passando dos 20 milhões de perfis a acompanhando no aplicativo. Enquanto ganha dinheiro com as campanhas publicitárias feitas pela ferramenta, ela curte a vida em família e não tem nenhuma apresentação de sua peça agendada até o fim deste ano.