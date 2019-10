21/10/2019 | 08:42



A Presidência da República encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome de Carlos Manuel Baigorri para exercer o cargo de membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), na vaga decorrente do término do mandato de Aníbal Diniz. Hoje, Baigorri ocupa o cargo de superintendente de Controle de Obrigações da agência. A mensagem com a indicação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (21).