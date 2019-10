Ilha da Madeira é opção de destino para casais

Redação



A Ilha da Madeira é uma pequena porção de terra em meio ao Oceano Atlântico que faz parte do território português. Com excelente estrutura para receber turistas, tem uma boa oferta de passeios, bem como hotéis de níveis diferentes e restaurantes deliciosos, o que a transforma em uma boa opção de destino para casais.

Divulgação Piscinas naturais em Portugal

Opção de destino para casais

Os cenários naturais da Ilha da Madeira são atrativos e ficam ainda melhores quando são compartilhados com a cara-metade. É o caso da vista para o mar a partir de um mirante em uma plataforma de vidro a 580 metros de altura, conhecida como skywalk, sobre um paredão de pedra – o Cabo do Girão. Também dá para se ver praticamente sobre as nuvens em uma das montanhas mais altas da ilha, o Pico do Areeiro, ou curtir a linda floresta Laurissilva.

Além disso, há programas para quem busca um pouco de paz e romance. A Ilha da Madeira conta com diversas piscinas naturais, formadas por rochas, onde o mar entra naturalmente e a água mantém-se calma. Dessa forma, é possível curtir um dia de sol e tranquilidade juntinhos.

Outras possibilidades são as praias de Porto Santo, ilha vizinha que faz parte do arquipélago e conta com nove quilômetros de areias com propriedades terapêuticas comprovadas.

O oceano é uma das estrelas da região. O mar que cerca as ilhas é habitado por baleias e golfinhos, e um passeio de barco acompanhado é uma oportunidade de ver de perto esses animais. Os mais aventureiros podem praticar mergulho ou snorkeling para conferir mais da vida marinha local.

Divulgação Ilha da Madeira é boa opção para casais

Hotéis na região

Os hotéis madeirenses são outros atrativos da ilha. Alguns deles garantem contato com a natureza, têm vistas encantadoras e esbanjam conforto.

Há inúmeras opções de quatro e cinco estrelas espalhadas pelo destino, com quartos espaçosos, ambiente exclusivo e serviço de qualidade. Muitos deles contam também com spas com ofertas de tratamentos a dois, como massagens relaxantes.

Divulgação Local também possui boas opções de gastronomia

Gastronomia

Para completar, a gastronomia madeirense é saborosa, pois abusa dos frutos do mar e de ingredientes locais. Há ótimos restaurantes por toda a ilha, inclusive dois premiados com estrelas Michelin – Il Gallo d’Oro e o Restaurante William.

Vale lembrar que o destino é o produtor do famoso vinho Madeira e sempre vale a pena fazer um jantar romântico com a bebida. Tim-tim.

