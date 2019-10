21/10/2019 | 04:33



O preço médio de novas moradias em 70 cidades da China subiu 8,6% em setembro ante igual mês do ano passado, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país. Em agosto, o indicador havia mostrado acréscimo maior em relação a um ano antes, de 9,1%.

Na comparação mensal, os preços de novas moradias chinesas tiveram alta média de 0,53% em setembro. Em agosto, o ganho havia sido de 0,58%. Fonte: Dow Jones Newswires.