Bruno Gissoni abre o jogo sobre as cenas quentes que teve que contracenar com a cunhada, Ágatha Moreira, em A Dona do Pedaço

20/10/2019 | 17:10



Bruno Gissoni arrumou um tempinho na agenda agitada para dar uma entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, e mesmo longe da televisão desde Orgulho e Paixão que finalizou no ano passado, agora o ator vai voltar para a televisão na reta final de A Dona do Pedaço.

No decorrer da trama, Gissoni vai dar vida a um hacker chamado William que futuramente se tornará amante de Josiane, interpretado por Ágatha Morerira, e um dos seus principais aliados. E claro, o ator comentou para a publicação sobre isso.

William já cometeu alguns crimes virtuais, mas nunca pegou numa arma. Ele tem limites e uma certa ética dentro de sua marginalidade. Mas a Josiane é muito sedutora e capaz de qualquer coisa. Ele vai acabar embarcando na onda dela.

Fora das novelas, Ágatha Moreira vive um relacionamento com Rodrigo Simas, irmão de Bruno. E de acordo com o artista, os dois aparentemente estão se divertindo bastante ao gravar as cenas quente de seus personagens.

- A gente dá mais risada do que tudo. Antes de sermos cunhados, éramos amigos e colegas de trabalho. É uma grande brincadeira, mas, na hora do gravando, somo muito profissionais. Até porque as cenas não são pesadas, nunca passam de um limite. Não chega a ser algo constrangedor.

Pelo visto o clima na família dos Simas/Gissoni não está nada pesado. Que bom e que profissionalismo, né?