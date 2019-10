Sabrina Sato esclarece rumores sobre preço do aniversário da filha: Indelicado

20/10/2019 | 16:11



Sabrina Sato deu uma entrevista ao programa TV Fama na última sexta-feira, dia 18, e esclareceu os rumores a respeito do aniversário de um ano de sua filha com Duda Nagle, Zoe. A apresentadora começou dizendo que ainda não sabe se fará uma grande festa, ou apenas uma comemoração pequena com a família, mas que tem certeza de que todos os presentes serão doados a instituições de caridade.

-

Pode ser um bolinho em casa pra família ou uma festa maior. Mas se eu for fazer festa pra Zoe vai ser igual ao meu chá de bebê, em que todos os brinquedos foram doados pra alguma instituição. Sempre fui apaixonada por crianças e hoje tendo minha filha, essa é minha forma de agradecer ao mundo por tudo que recebo de tão bom. Aprendi ainda mais com ela a dividir o que a gente tem. Ela já tem tanto, então ela vai gostar também de dividir os brinquedos.

Fofo, né? Inicialmente, foi noticiado que a festa de Zoe contaria com 500 convidados e custaria 400 mil reais, mas Sabrina também fez questão de esclarecer o rumor:

- Não tem nada disso, acho que é até indelicado falar sobre esse assunto nesse momento em que a gente vive.

Sabrina também falou sobre sua nova empreitada profissional, comandando o programa Domingo Show, da Record. Ao ser questionada sobre o motivo pelo qual ela só começará a apresentar a atração no final do ano, ela explicou:

- Na verdade a gente está trabalhando muito pra isso. Não dá tempo, é muito trabalho, muito corrido. Não é da noite para o dia que se faz um programa, ainda mais substituindo o Geraldo [Luís, atual apresentador do Domingo Show], que é um grande amigo meu, um dos maiores apresentadores do Brasil, um grande contador de histórias. Não é da noite pro dia que a gente faz um programa que tem a minha cara pra todos vocês, vocês merecem algo muito bem feito.

Já estamos ansiosos para conferir, né?