Victoria Beckham se declara para David Beckham e faz piada sobre vida sexual após 20 anos de casamento

20/10/2019 | 15:11



Apesar de muito reservada quando o assunto é sua vida pessoal, Victoria Beckham participou do programa The View na última sexta-feira, dia 18, e teceu vários elogios ao marido, David Beckham, com quem é mãe de Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.

Victoria contou que ela e o ex-jogador de futebol completaram 20 anos de casados em julho de 2019, e a apresentadora do talk show, Joy Behar, perguntou o que a atraiu nele, e a ex-Spice Girl disse:

- Obviamente ele é lindo, mas David é um marido incrível e um pai fantástico, é uma inspiração para todos nós. Ele trabalha duro, sou sortuda de tê-lo como minha alma gêmea.

Que amor! Joy, então, brincou ao dizer:

- Você tem que ser amigo de alguém por todo esse tempo, porque depois de 20 anos, o sexo...

E Victoria respondeu:

- Nem se preocupe com isso!

O casamento dos dois realmente é uma meta de relacionamento, né?