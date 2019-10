Rihanna choca seguidores ao publicar vídeo ouvindo música do Chris Brown

20/10/2019 | 15:11



Rihanna usou seu Instagram no último sábado, dia 19, para divulgar alguns itens de sua linha de maquiagens, a Fenty Beauty, e chocou seus seguidores ao colocar, como música de fundo, a canção Come Together, de seu ex, Chris Brown!

Para quem não lembra, os dois namoraram e o relacionamento chegou ao fim em 2009, após Rihanna ser agredida pelo cantor. O caso teve grande repercussão mundial na época, e por esse motivo alguns fãs da cantora se mostraram indignados com a publicação, principalmente após Chris Brown comentar um emoji de coração.

A cantora se tornou um dos assuntos mais falados do Twitter, e vários internautas comentaram o ocorrido. Enquanto alguns internautas ficaram bravos com Riri, teve quem defendeu a atitude da cantora, argumentando que ela havia perdoado o ex - que constantemente comenta em suas fotos:

Rihanna conseguiu superar o mal que o cara fez pra ela e seguiu a vida dela. Isso é processo de construção e crescimento pessoal. Perdão é uma parada forte pra c*****o. E o tópico não é sobre quem é perdoado e sim quem perdoa.