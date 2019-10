Após a saída de A Fazenda 11, Tati Dias é duramente criticada pelos amigos e rebate: Não estou torcendo pra ninguém

20/10/2019 | 15:10



Mesmo depois de ter saído de A Fazenda 11, Tati Dias ainda dá o que falar dentro da sede do reality. A chef de cozinha já tinha comentando anteriormente que não iria acompanhar o programa após a sua saída, mas pelo visto ela desistiu de sua opinião e acabou assistindo alguns momentos de A Fazenda 11.

A ex-peoa estava vivendo dentro do reality um romance com o segurança do metrô, Guilherme Leão, e mantinha uma belíssima e verdadeira amizade com Hariany Almeida e Thayse Teixeira. Mas, pelo visto, Tati Dias ainda não está mesmo preparada para ouvir alguns posicionamentos e opiniões dos amigos sobre ela. Depois de ouvir os amigos falarem sobre ela, a chef de cozinha usou o Twitter para fazer um longo desabafo.

Eu defendi ela [Hariany] do Phillipe [Haagensen que foi expulso do confinamento]. Dei colo e conselho quando ela chorou pela traição do ex. Comprei briga quando queriam colocar ela pra fazer a vaca [um dos animais mais difíceis de cuidar]. Me preocupei com um relacionamento que não é saudável. Pedi voto pra Thayse de coração quando ela foi pra roça. Quando errei e levei as duas pra baia, pedi desculpas e sugeri de pedir pro grupo me puxar e salvar elas. Coloquei minha mão no fogo. Segurei a Bifao pra não perder a linha com o Phillipe. Me preocupei antes de ficar com o Gui pra não machucar ninguém. Acolhi a Thayse quando ela ficou sozinha!

Depois de ter lembrado algumas situações que passou dentro de A Fazenda 11, Tati Dias ainda continua o desabafo:

E agora tenho que ler isso. é o preço que se paga por ser de verdade e jogar com o coração. Errei e quando errei pedi desculpas e tentei me redimir, porque coisa que eu odeio é errar com quem amo. Agora toma a apunhalada nas costas. Não vou mais me manifestar aqui. Estou muito chateada com tudo isso. Obrigada a todos que me entendem, me apoiam, me acolhem. Estrelas tem brilho próprio, os que não tem tentam com uma vela, mas ela apaga em algum momento, né?

Mas não demorou muito até que Tati voltasse e decidisse depois de uma noite de sono que não iria fazer mais campanha para ninguém do programa, nem mesmo para o seu par, Guilherme Leão, e ela compartilhou:

Não estou torcendo pra ninguém. Não vou fazer campanha por ninguém, e quem for meu fã POR FAVOR não votem mais em NINGUÉM. Minha única forma de poder responder a todos os ataques que to recebendo lá de dentro é essa. A força que minha constelação [nome de seu fã clube] tem é só minha.

Parece que ela ficou mordida mesmo com os ataques, hein? Você acha que ela está com a razão ou deu uma leve exagerada?