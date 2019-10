Michael Gove diz que Reino Unido deixará União Europeia até 31 de outubro

20/10/2019 | 14:20



O ministro britânico responsável pelas preparações para um Brexit sem acordo, Michael Gove, afirmou neste domingo que o país deixará a União Europeia até o prazo atual, de 31 de outubro. "Nós sairemos até 31 de outubro", disse ele ao canal de televisão Sky News. "Nós temos os meios e a capacidade para isso."

Gove disse também que o governo do Reino Unido está fazendo planos de contingência para mitigar as disrupções esperadas caso o país deixe o bloco sem acordo. Ele não explicou quais planos seriam esses. Em sua entrevista, disse: "Estamos nos preparando para nos certificar de que, se não houver extensão, nós fizemos todo o possível para nos preparar para sair sem acordo."

As declarações podem ter o intuito de pressionar parlamentares britânicos a apoiarem o acordo do primeiro-ministro, Boris Johnson. O governo do Reino Unido alertou este ano que, no pior cenário possível, um Brexit sem acordo poderia levar a disrupções incluindo longas filas em portos, falta de alimentos e problemas para turistas.