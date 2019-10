20/10/2019 | 14:10



Viviane Araujo participou da festa de aniversário de 24 anos da escola de samba vencedora do Carnaval de São Paulo de 2019, Mancha Verde, no último sábado, dia 19, e exibiu o corpão em um look digno de rainha de bateria! A atriz sambou, tirou fotos na quadra da escola e ainda ganhou uma super homenagem.

A fachada da quadra da escola de samba agora conta com uma imagem gigante de Viviane, rainha de bateria da Mancha Verde. A atriz ficou toda feliz e fez questão de posar em frente à homenagem.

A atriz impressionou com o look cheio de brilhantes nas cores da escola de samba.