Lilia Cabral se derrete pela filha, Giulia Bertolli: - Sou muito agradecida pela minha filha

20/10/2019 | 13:11



Lilia Cabral participou do Altas Horas no último sábado, dia 19, e não poupou elogios à filha, Giulia Bertolli. A garota está seguindo os passos da mãe e, após interpretar uma versão mais jovem na novela O Sétimo Guardião, agora vive Meg em Malhação - Toda Forma de Amar.

Após a exibição de um vídeo fofo com momentos das duas, Lilia se emocionou ao falar sobre a jovem, de 22 anos de idade.

- Ver a Giulia crescer com muita personalidade, agora escolheu a minha profissão e desempenhando tão bem, traçando por ela o caminho, é o orgulho de toda mãe. [...] Ver a minha filha nessa trajetória dá uma emoção muito grande. Tento me controlar, tento não babar ovo, mas ela tem arrasado, feito bem bonitinho mesmo. Sou muito agradecida por tudo que tenho na minha vida e, principalmente, pela minha filha.

Que amor! Lilia também fez questão de entregar a filha, durante uma conversa com Vitor Kley. Após dizer que é muito fã do cantor e do duo Anavitória, o músico disse que encontrou Giulia durante a gravação do programa Encontro com Fátima Bernardes:

- Eu estava no programa e acabou rolando de eu encontrar a sua filha. Ela veio tirar foto.

Sem hesitar, Lilia respondeu:

- Não é que acabou rolando de encontrar! Ela ficou esperando você sair, ela não é boba nem nada.