20/10/2019 | 12:11



Aos 46 anos de idade e no ar em A Dona do Pedaço como Régis, Reynaldo Gianecchini optou por fazer um passeio gostoso no último sábado, dia 19.

Com uma roupa bem casual, o ator foi flagrado ao lado de um amigo em um shopping da zona sul do Rio de Janeiro.

Ao ver o fotógrafo de plantão, Giane até mandou um hangloose, mostrando toda a sua simpatia. Fofo, né?