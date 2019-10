Após sofrer aborto espontâneo, noiva de Lucas Lucco é hospitalizada

20/10/2019 | 12:11



Lorena Carvalho, noiva de Lucas Lucco, precisou ser internada duas semanas após sofrer um aborto espontâneo do primeiro filho do casal, durante a décima semana de gestação. A notícia foi dada pela equipe do cantor por meio de seu Instragram.

Sem dar mais detalhes sobre o motivo da internação, o comunicado oficial diz que Lorena foi hospitalizada após não se sentir muito bem, e que seu quadro é estável. Leia um trecho a seguir:

Após sofrer um aborto espontâneo, com dois meses de gestação, Lorena não se sentiu bem e precisou ser internada. Seu quadro é estável. Lucas está ao lado da noiva, oferecendo toda atenção e suporte necessários. O cantor reitera seu compromisso com todos os fãs e público que acompanham seu trabalho e pede compreensão neste momento.

Devido ao estado de saúde de Lorena, Lucas precisou cancelar seus shows no no Festival A6, em Umuarama, Paraná, no último sábado, dia 19, e na Band Farra Fest, que acontece em Mogi Mirim, São Paulo, neste domingo, dia 20.

Após negar, em entrevista ao colunista Leo Dias, que Lorena estivesse grávida, o cantor sertanejo anunciou, no início de outubro, que eles haviam perdido o bebê, após um pouco mais de dois meses de gestação. O casal, que tem um relacionamento de idas e vindas desde 2013, anunciou o noivado em agosto de 2019.