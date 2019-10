Com gol de Willian José, Real Sociedad vence o Bétis e sobe na tabela do Espanhol

20/10/2019 | 11:23



O Real Sociedad voltou a empolgar sua torcida ao bater o Bétis por 3 a 1, de virada, neste domingo e avançar na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. O brasileiro Willian José fez um dos gols na quinta vitória da equipe de San Sebastián na competição.

O resultado em casa recupera o time do técnico Imanol Alguacil, que já era uma das sensações do campeonato, mas vinha de duas derrotas consecutivas. Após o triunfo conquistado com autoridade neste domingo, a Real Sociedad volta a ocupar a quarta posição na tabela, agora com 16 pontos.

Já o Bétis volta para Sevilha com seu quarto revés na temporada e, já sem vencer há três partidas, continua na zona de rebaixamento, tendo obtido até o momento somente nove pontos.

O primeiro gol do confronto no Estádio Anoeta foi anotado pelos visitantes. O atacante Loren Morón precisou da validação do VAR para ter seu sétimo gol - que o fez artilheiro do campeonato - validado, logo aos 12 minutos de jogo.

A reação dos anfitriões não demoraria muito e, aos 22, depois de lançamento em cobrança de falta para a área, Javi Garcia acabou mandando a bola para o próprio gol, cedendo a igualdade ao Real Sociedad.

Com boa movimentação no ataque, Willian José começou a consolidar a virada ao receber cruzamento da esquerda e acertar um belo chute de primeira, sem chances para o goleiro Joel Robles, aos 36 minutos.

Ainda mais solta no segundo tempo, a equipe do País Basco chegou ao terceiro gol por intermédio de uma triangulação inteligente que acabou com a conclusão de Cristián Portu, dando números finais ao jogo aos 13 da etapa complementar.

Outro embate da manhã deste domingo pelo Espanhol ocorreu entre Deportivo Alavés e Celta de Vigo, em Vitória, no País Basco. As duas equipes brigam para se afastar da zona de descenso. No fim, quem levou a melhor foi o time da casa, que venceu por 2 a 0 - gols de Magallan e Perez.