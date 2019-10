Maisa Silva prestigia a amiga, Larissa Manoela, na turnê nacional do álbum Além do Tempo

20/10/2019 | 11:10



Perfeitas, nunca erraram! No último sábado, dia 19, Maisa Silva, de 17 anos de idade, prestigiou a amiga, Larissa Manoela, de 18 anos, na turnê nacional Além do Tempo, no show que aconteceu no Unimed Hall, em São Paulo. Anteriormente, Lari se apresentou em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13 de outubro, respectivamente. No Twitter, Maisa deixou o seguinte recado à cantora:

Amiga linda, parabéns.

Fofas, né?

É a quarta turnê da carreira de Larissa Manoela, que agora promete apresentações repletas de surpresas e, claro, seus maiores sucessos. Seu show conta com o seu mais novo single, Hoje A Noite É Nossa, do álbum Além do Tempo, com 12 faixas, lançado em outubro.

MC Zaac, que cantou com Anitta as músicas Vai Malandra e Bola, Rebola, foi um dos convidados do show, assim como o cantor latino Joey Montana.

Sobre a turnê, Lari disse o seguinte:

- Quero que o público tenha uma experiência grandiosa e se divirta tanto quanto eu nesta turnê! Estamos trabalhando em um repertório que traga os grandes sucessos que todo mundo quer ouvir, mas também as novas músicas que representam essa minha nova fase. Tenho certeza que esse público tão querido, que me acompanha por anos e tem crescido comigo, vai adorar ouvir essas versões ao vivo!

