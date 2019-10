Após brigas, Zezé Di Camargo e a ex, Zilu Godoi, se reúnem em batizado do neto Joaquim, filho de Camilla Camargo

20/10/2019 | 10:11



Camilla Camargo batizou o seu primeiro filho, Joaquim, fruto da relação com o diretor de TV Leonardo Lessa, no último sábado, dia 19. Para comemorar, a atriz compartilhou diversas fotos desse momento especial em seu perfil do Instagram.

Camilla falou sobre a importância do batismo em suas redes sociais, entregando que a irmã, Wanessa Camargo, e o marido dela, o empresário Marcus Buaiz, foram eleitos os padrinhos de Joaquim: Um pedaço do que foi hoje. Infelizmente não dá para postar mais fotos, mas que benção foi batizar meu pequeno. Que Deus te ilumine meu filho, e que você encontre o caminho da sua espiritualidade, tendo fé e a benção do senhor. Obrigada @wanessa e @marcusbuaiz por aceitarem serem os padrinhos do nosso tesouro #batizadodojoaquim #joaquimgodoicamargolessa #maedojoaquim, escreveu a artista.

Wanessa também se manifestou na web, desejando só coisas boas ao afilhado: Hoje o dia foi mais que especial. Batizado do nosso tão amado Joaquim. Sua vida será repleta de muita fé, amor e bençãos. Felicidade que não cabe no peito!, declarou a cantora. Seu marido foi outro que celebrou o momento: Que honra batizar meu sobrinho e agora afilhado Joaquim... Muito obrigado @leonardolessalopes e Cacá, @camilla_camargo, por essa dádiva.

Felizmente, os pais de Camilla, Zilu e Zezé Di Camargo, estiveram no batizado do neto. Vale lembrar que, recentemente, os dois travaram mais uma disputa pública, que dessa vez envolveu até os filhos. A própria Wanessa escreveu uma música sobre a briga dos pais, como você já conferiu. Em seu Instagram, Zilu escreveu o seguinte sobre o último sábado: Um sábado especial em família para batizarmos nosso anjo Joaquim! Que Deus abençoe os padrinhos @marcusbuaiz e @wanessa e os papais @leonardolessalopes e @camilla_camargo, para sempre conduzirem nosso pequeno Joaquim por caminhos de fé e de muito amor!!! Fofa, né?

Já Zezé não se manifestou até o momento da publicação desta galeria, mas apareceu em uma foto fofíssima com o neto do colo e a filha ao lado. A gente gosta quando essa família aparece feliz assim, né?