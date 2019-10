20/10/2019 | 10:11



Pedro Bial fez um programa em família no último sábado, dia 19. O apresentador foi visto passeando em um shopping da zona sul d o Rio de Janeiro ao lado do filho, Theo, de 21 anos de idade.

Os dois conversaram bastante durante o passeio e aproveitaram para ir a um restaurante e, posteriormente, a um teatro. Legal, né?

Theo é fruto do relacionamento do jornalista com a atriz Giulia Gam. Pedro e Giulia se casaram em 1998 e ficaram juntos por cerca de dois anos. Atualmente, o apresentador é casado com a jornalista Maria Prata, com quem já tem uma filha, Laura, e espera pela segunda, Dora.