20/10/2019 | 08:18



Vai estrear no dia 25, às 22h, no canal AXN, a primeira temporada de Carter, com episódio duplo. Série acompanha a história de Harley Carter (Jerry OConnell), famoso protagonista de um programa investigativo que, após um escândalo, vê sua carreira chegar ao fim.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.