Estreia rara na cidade, com produções de fé

20/10/2019 | 07:25



Novo no estilo, mas não tão antigo assim. O Teatro Nissi quebra um jejum na cidade de São Paulo inaugurando um espaço teatral por parte de um grupo cristão profissional. Com mais de 25 anos de experiência, é a primeira vez que a companhia liderada por Caique Oliveira tem uma sede para chamar de sua.

Durante a temporada de Rua Azusa - O Musical, o grupo reconheceu que o antigo Teatro Brigadeiro, com seus 680 lugares, poderia ser um espaço de criação e de pesquisa. "Percebemos que o local precisava de uma grande reforma. Negociamos com a proprietária e vamos ocupar o teatro por dez anos." A montagem com mais de 40 atores foi inspirada na gênese do movimento religioso pentecostal e da segregação racial nos EUA, no início do século passado. "Foi uma forma de resgatar parte da história cristã e olhar para a realidade atual de preconceito e racismo."

A repercussão da montagem que também fez temporada no Teatro Glauce Rocha, no Rio, deu fôlego para que a companhia entre em nova fase de produção, novamente debatendo a realidade à luz da religião. "Vamos falar de imigração a partir da história de Ester."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.